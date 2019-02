CEV Champions League - azzurre in paradiso : tre italiane ai quarti di Finale : CEV Champions League – Dopo Igor e Savino Del Bene, passa anche l’Imoco: 3-0 al Lodz, è la terza migliore seconda Si conclude con un trionfo italiano la fase a gironi della CEV Volleyball Champions League! Dopo Igor Gorgonzola Novara e Savino Del Bene Scandicci, anche l’Imoco Volley Conegliano strappa – all’ultimo respiro – il pass per i quarti di finale: il contingente della Serie A si muove compatto ...

Volley femminile - Champions League 2019 : tutte le qualificate ai quarti di Finale - l’Italia festeggia col terzetto! : Si è definito il quadro delle squadre qualificate ai quarti di finale della Champions League 2019 di Volley femminile. Le vincitrici dei cinque gironi e le tre migliori seconde proseguono la propria avventura nella massima competizione continentale per importanza, ora il torneo entra nella fase cruciale con gli scontri ad eliminazione diretta: quarti di finale e semifinale si svolgeranno in incontri di andata e ritorno, poi la finale andrà ...

Champions League - volata : fuori una. Finale thrilling all'orizzonte : Inter, Milan e Roma: la corsa agli ultimi due posti disponibili per la prossima Champions League si fa sempre più intrigante. Confrontiamo le condizioni delle tre squadre: la volata inizia adesso. ...

Finale Champions League 2019 : data - stadio e dove si gioca : Finale Champions League 2019: data, stadio e dove si gioca Finale Champions League 2018 2019: stadio e dove si gioca La Finale Champions League, giunta alla 64esima edizione (27esima con la formula attuale) si giocherà il 1 Giugno 2019. Designato ad ospitare tale evento è lo stadio “ Wanda Metropolitano”, inaugurato nel 2017. Lo stadio dell’ Atletico Madrid ha battuto la concorrenza dell’ “ Olympic Stadium” di Baku, in Azerbaigian, che sarà ...

Canoa slalom - Oceania Championship 2019 : nel K1 è quinto Zeno Ivaldi - out in semiFinale De Gennaro e De Dionigi : Si sono conclusi a Penrith, in Australia, gli Oceania Championship di Canoa slalom: oggi nella finale del K1 maschile buone notizie per l’Italia con il quinto posto assoluto di Zeno Ivaldi. Fuori in semifinale lo sfortunato Giovanni De Gennaro, così come Christian De Dionigi. A vincere la gara è stato lo statunitense Michal Smolen in 99.35, battendo lo slovacco Jakub Grigar, secondo in 99.96, ed il francese Boris Neveu, terzo in 100.68, ...

Champions League - la top 11 UEFA dopo l'andata degli ottavi di Finale : nessun 'italiano' : Tanto Manchester City, modulo iper-offensivo, Italia non pervenuta complice il ko della Juventus al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid. E' la radiografia della Top 11 della settimana per ...

Champions League - Atletico Madrid Juve X-X : highlights ottavi di Finale 2019 - : Sconfitta per la Juventus nell'incontro di andata degli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri hanno perso 2-0 a Madrid contro l'Atletico. Per la squadra guidata dal Cholo Simeone le reti ...

Schalke 04-Manchester City 2-3 - Champions League 2019 : Sané e Sterling rimontano la doppietta di Bentaleb nel Finale : Vittoria nel finale per il Manchester City nell’andata degli ottavi di finale di Champions League 2018-2019. La formazione inglese, allenata da Pep Guardiola, ha superato lo Schalke 04 alla Veltins Arena di Gelsenkirchen con il punteggio di 2-3, frutto di una partita vietata ai deboli di cuore e risolta solo nel finale da un paio di invenzioni di Leroy Sané e di Sterling, capaci di annullare l’effetto dei due rigori messi a segno da ...

Volley femminile - Champions League 2019 : Scandicci-Conegliano 3-2 - le toscane ai quarti di Finale! Pantere con le spalle al muro : Il derby italiano valido per la quinta giornata della Champions League 2019 di Volley femminile ha espresso un verdetto forte e chiaro: Scandicci si è qualificata per i quarti di finale ed è tra le otto grandi d’Europa alla sua prima apparizione nel torneo, Conegliano è invece con le spalle al muro ed è obbligata a vincere l’ultima partita contro il Lodz e a sperare in incroci favorevoli dagli altri gironi per essere tra le tre ...

Juventus - maledetta Champions. L'Atletico sfonda nel Finale : 0-2 - ora serve un'impresa : Dovrà compiere un'impresa la Juventus per accedere ai quarti di Champions League. Del resto, si sapeva che L'Atletico Madrid sarebbe stato un avversario delicato, uno dei peggiori che potevano a capitare ai campioni d'Italia. E la sconfitta dolorosissima (2-0, reti di Gimenez e Godin) del Wanda Metr

I risultati degli ottavi di Finale di Champions League giocati stasera : Nelle due partite valide per gli ottavi di finale di Champions League che si sono giocate stasera, ci sono stati due zero a zero: hanno pareggiato sia Liverpool e Bayern Monaco che Lione e Barcellona. I pronostici vedevano per favorite