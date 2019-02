Squash | Mondiali 2019 | fuori al primo turno Karim Abdel Gawad | nessuna sorpresa in campo

oasport

(Di domenica 24 febbraio 2019) Si è aperto nella notte italiana a Chicago, negli Stati Uniti, il Campionato del Mondo 2018-di. L’appuntamento raccoglie i migliori giocatori del panorama internazionale della disciplina, che si affronteranno con la formula dell’eliminazione diretta fino alla finale, in programma sabato 2 marzo. Nella prima giornata di gare è andato in scena il. Nessun italiano partecipa alla rassegna iridata.Laprincipale è arrivata inmaschile, dove l’egiziano, testa di serie n.5 e campione del mondo nel 2016 è stato sconfitto in rimonta con il punteggio di 3-2 dal connazionale Youssef Soliman. Inaspettata anche l’eliminazione del peruviano Diego Elias (n.10 del ranking mondiale) ad opera dell’inglese Adrian Waller per 3-1. Nessun problema invece per il campione in carica, l’egiziano Mohamed El Shorbagy, ...