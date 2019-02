Emma Marrone Insulti sessisti | Iene intervistano consigliere della Lega E Salvini

Emma Marrone : «Non diventerò mai come loro» : Ha risposto durante il concerto di Ancona alle aggressioni subite per la sua difesa degli immigrati e di "un'Italia bella e coraggiosa"

Salvini commenta gli insulti ad Emma Marrone : 'Andrò ad un suo concerto' : Emma Marrone ha espresso sui social ed anche nel corso di una sua esibizione live il suo parere sulle note vicende relative alla nave Sea Watch e ai migranti, chiedendo di "aprire i porti". Questa esternazione ha scatenato molte polemiche, ancora di più, però, hanno stupito gli insulti sessisti che un consigliere leghista umbro, Massimiliano Galli, ha rivolto alla cantante. Oggi anche Matteo Salvini ha deciso di esprimere solidarietà ad Emma ...

Emma Marrone risponde alle critiche del web : "Offesa anche da chi ci governa" : La cantante salentina Emma Marrone è tornata attiva sui principali palcoscenici d'Italia per il nuovo atto del suo Essere qui tour , ma non è solo per la musica che la cantante è tornata a far parlare ...

Emma Marrone - la risposta di Matteo Salvini agli insulti contro la cantante : "Andrò ai suoi concerti" : Matteo Salvini prova a spegnere le polemiche contro il consigliere comunale leghista di Amelia, in Umbria, Massimiliano Galli, che aveva insultato Emma Marrone per il suo invito ad "aprire i porti". Dopo che Galli è stato immediatamente espulso dalla Lega, Salvini ha tagliato corto: "Ha detto un'idi

Emma Marrone - la risposta di Matteo Salvini agli insulti contro la cantante : 'Andrò ai suoi concerti' : Matteo Salvini prova a spegnere le polemiche contro il consigliere comunale leghista di Amelia, in Umbria, Massimiliano Galli, che aveva insultato Emma Marrone per il suo invito ad 'aprire i porti'. ...

Emma Marrone - sul palco - dopo il commento del consigliere della Lega : 'Non odierò come voi' : La solidarietà da parte del mondo politico Immediati sono stati i messaggi di solidarietà inviati all'artista salentina, da parte del mondo politico. In primis, il Vice Premier e Ministro dell'...

Emma Marrone - insulti sessisti. Lacrime sul palco di Ancona : Ancona, 23 febbraio 2019 - Lacrime sul palco per Emma Marrone . La cantante, al centro di una polemica per le sue dichiarazioni riguardanti il fenomeno dell'immigrazione , 'Aprite i porti', , nel ...

Emma Marrone rompe il silenzio dopo le offese sessiste e si commuove : Emma Marrone replica al post sessista del consigliere della Lega Durante la tappa del suo Tour, Emma Marrone è scoppiata a piangere dopo la bufera sulle offese sessiste che le sono state rivolte da Massimiliano Galli, consigliere comunale della Lega e tempestivamente espulso dal suo partito. Durante l’esibizione, l’artista ha risposto alle offese ricevute e non è riuscita a trattenere le lacrime pensando anche al dispiacere arrecato ...

Emma Marrone in lacrime sul palco'Non sarò mai come chi mi offende' : "A chi mi ha offeso con parole forti e violente voglio dire che non fa niente, che io non diventerò mai come loro". Emma Marrone in lacrime sul palco di Ancona dopo il post del senatore leghista Segui su affaritaliani.it

Emma Marrone dopo gli insulti sessisti 'Non odierò come voi' : ROMA - 'È un momento storico in cui stiamo annegando nell'odio. Il momento in cui un professore mette all'angolo un bambino di colore e lo prende in giro davanti ai suoi compagni. Io non sono madre, ...

Emma Marrone non sei sola su quel palco - noi siamo con te : Cara Emma Marrone, noi non ti lasciamo sola contro chi ti insulta. Su quel palco c'eri tu ma c'era anche l'Italia migliore, quella che apre i porti perché ragiona a pensieri spalancati. L'Italia degli insegnanti, dei fratelli Cervi, l'Italia dei più giovani a cui le differenze di colore della pelle fanno lo stesso effetto della vita che moltiplica se stessa. Un continuo arricchirsi.Continua a leggere

Emma Marrone risponde alle critiche : 'Ho le spalle larghe' : La cantante Emma Marrone, che sarà ospite nella puntata di sabato 23 febbraio di 'C'è posta per te', il people-show di Maria De Filippi, è tornata a catturare l'attenzione mediatica a seguito di un concerto live tenutosi ad Eboli. Durante la tappa dell'Essere qui tour', la cantante ha lanciato un monito destinato al governo giallo-verde sul delicato tema dell'immigrazione in Italia. 'Aprite i porti', queste le parole urlate ad Eboli dalla ...

Emma Marrone dopo gli insulti : "L'Italia annega nell'odio" : Emma Marrone dopo gli insulti: "L'Italia annega nell'odio" dopo il commento sessista di Massimiliano Galli, la cantante ha replicato durante un concerto ad Ancona: "L'Italia sta annegando nell'odio. Non sarò mai come voi, voglio un Paese più bello" Parole chiave: ...

Consigliere LEGA - si rivolge così a Emma Marrone : “Aprire i porti? Apri le tue cosce e fatti pagare” : Frase pesantissima quella del Consigliere comunale della LEGA ai danni della cantante italiana Emma Marrone “Faresti bene ad Aprire le tue cosce facendoti pagare per esempio”. È il commento lasciato dal Consigliere comunale di Amelia (Terni) della LEGA Massimiliano Galli sotto un post de “Il Giornale” riferito a Emma Marrone che, durante un concerto a Eboli, aveva urlato: “Aprite i porti”. Immediata la ...