Ancelotti | Il mio Napoli c' è A Milik ho dato un consiglio

Napoli - Ancelotti : 'Questo il nostro livello - ma zero rimpianti. Milik-gol? Mio consiglio' : Il Napoli segna, vince e convince. Gli azzurri trionfano 4-0 a Parma: in gol Zielinski, due volte Milik e Ounas nel finale. Poker che fa sorridere Carlo Ancelotti , al termine di una settimana che ha ...

Ad Ancelotti premio 'Primo Tricolore' : ANSA, - BOLOGNA, 22 FEB - Martedì a Reggio Emilia, alle 15 in Comune, Carlo Ancelotti sarà insignito del premio 'Campione del Primo Tricolore' . Il riconoscimento è stato istruito nel 2015 per ...

Ancelotti non pensa alla Juventus : “rischia di demotivare il mio Napoli” : Carlo Ancelotti felice per la gara del giovane Meret, ma chiede al suo Napoli di non pensare ai risultati della Juventus “pensare alla Juventus rischia di demotivarci, invece abbiamo bisogno di motivazione. Questa squadra può fare di più“. Carlo Ancelotti resta con i piedi per terra dopo la vittoria del suo Napoli in casa contro la Spal. Gli azzurri, in attesa di Juventus-Roma, sono a -5 dai bianconeri. “Stanno rientrando ...