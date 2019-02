Tour du Haut-Vaur | Giulio Ciccone strepitoso | vinta la seconda tappa | battuti Pinot e

oasport

: #ciclismo Strepitoso Giulio Ciccone! Ha vinto la seconda tappa del Tour du Haut-Vaur: battuti Pjnot e Bardet sull'a… - OA_Sport : #ciclismo Strepitoso Giulio Ciccone! Ha vinto la seconda tappa del Tour du Haut-Vaur: battuti Pjnot e Bardet sull'a… - stefanozana : RT @SpazioCiclismo: Gran colpo di Giulio Ciccone al #TourDuHautVar. Tappa e maglia per lui, che si è preso il lusso di anticipare Pinot e B… - supergeco : RT @SpazioCiclismo: Gran colpo di Giulio Ciccone al #TourDuHautVar. Tappa e maglia per lui, che si è preso il lusso di anticipare Pinot e B… -

(Di sabato 23 febbraio 2019)ha fatto saltare il banco nelladeldu-Var e ha conquistato un meraviglioso successo imponendosi sull’arrivo in salita di Mons. L’abruzzese ha vinto una volata ristretta sconfiggendo i fuoriclasse francesi Thibaut(Groupama-FDJ) e Romain Bardet (Ag2r La Mondiale). Il 24enne della Trek-Segafredo si conferma ai massimi livelli internazionali e, dopo il terzo posto di ieri in questa breve corsa a tappe in terra transalpina, riesce anche a indossare la maglia di leader della classifica generale.La frazione odierna era particolarmente mossa e la fuga di giornata è andata via fin da subito con Alexis Gougeard (AG2R La Mondiale), Cyril Gautier (Vital Concept-B&B Hôtels), Pierre Rolland (Vital Concept-B&B Hôtels), Arthur Vichot (Vital Concept-B&B Hôtels) e il leader della generale Sep Vanmarcke (EF Education First) che ...