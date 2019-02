R Kelly si è consegnato alla polizia di Chicago dopo 10 capi d’accusa per abusi sessuali

optimaitalia

(Di sabato 23 febbraio 2019)le accuse da parte di una dozzina di presunte vittime e un mandato di cattura firmato dal giudice della contea di Cook, un video mostra che il rapper Rsi èdi. La sua situazione giudiziaria è andata peggiorando con le accuse di violenza sessuale mosse da altre due donne che all'epoca dei fatti risultavano ancora minorenni.Le due donne, Latresa Scaff e Rochelle Washington, avevano rispettivamente 15 e 16 anni quando parteciparono a un concerto del rapper e furono invitate a un partylo show. Il cantante aveva offerto loro alcol e droga per poi invitarle a raggiungerlo nella sua stanza nella quale aveva proposto loro del sesso a tre.riuscì ad avere la meglio solo su Latresa, che si trovava in uno stato talmente alterato dai fumi dell'alcol e della droga da non riuscire a dare un consenso. Rochelle, invece, si era nascosta nel ...