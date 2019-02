Salvini | ' Il contratto di governo è da riaggiornare | ma nel 2020'

Berlusconi : Salvini ha firmato contratto con noi prima che con M5s : Roma, 15 feb., askanews, - 'Il contratto con Di Maio Salvini l'ha firmato dopo aver firmato il programma del centrodestra. Quindi non dovrebbe continuare con i 5 stelle quando questi ormai si sono ...

Sulla Tav primo cedimento del contratto Salvini-Di Maio : Servirà un nuovo fronte e nuovi avversari: sugli sbarchi è stato il Pd, la sinistra e le Ong ma sull'economia e le infrastrutture rischia di essere Di Maio. Soprattutto perché gli avversari da ...

Salvini replica a Berlusconi : 'Mia parola vale più dei sondaggi - onorerò il contratto di governo' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Tav - Dell'Orco : Salvini si attenga a contratto governo - rivedere opera : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Il bivio di Salvini e Di Maio (e la foto con i cartelli diversi) A maggio scade il contratto di governo : avanti così oppure... : Durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi il leader leghista mostra solo il cartello con «Quota 100» sulle pensioni, la riforma a cui tiene di più il suo elettorato

Sergio Costa al Corriere : "Salvini si convincerà - il Contratto dice no alle trivelle" : Il clima in materia di ambiente è rovente. M5S e Lega non si intendono su diversi fronti, e altri se ne stanno aprendo strada facendo. C'è soprattutto il tema delle trivellazioni, che vede gli alleati su posizioni inconciliabili, ma c'è anche quello delle nomine, esploso dopo il niet imposto dal Carroccio al candidato del ministro Sergio Costa per la presidenza del parco del Circeo. "Un incidente di percorso" dice oggi il ...

Cannabis - Salvini : la proposta del M5S "non passerà mai e non è nel contratto di governo" : Siamo certi che molti sostenitori, ed eletti, della Lega sono privatamente a favore, in politica occorre assumersi delle responsabilita', niente di meglio che discuterne liberamente e apertamente ...

