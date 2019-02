Patto aziende-sindacati | nei call center giusti salari e più formazione

Patto di non concorrenza tra aziende e dipendenti : tassazione ed esempio : Patto di non concorrenza tra aziende e dipendenti: tassazione ed esempio Tutte le aziende sanno che esercitano la loro attività in concorrenza con le altre dello stesso settore. La legge, proprio per tutelare la correttezza nella libera concorrenza, ha opportunamente previsto il cosiddetto Patto di non concorrenza. Vediamo meglio di che si tratta. Patto di non concorrenza: che cos’è l’obbligo di fedeltà in costanza di rapporto ...