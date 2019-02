Junior Tim Cup | Santon e Neto | ' Il derby una grande emozione Il tifo dei romani è

Curling - Mondiali Junior 2019 : Italia sconfitta da Scozia e Norvegia - azzurrini ultimi in classifica : Arriva una doppia sconfitta per l’Italia ai Mondiali Junior di Curling a Liverpool (Canada). Luca Rizzolli (skip), Mattia Giovanella, Alessandro Odorizzi e Giovanni Gottardi sono stati battuti nettamente dalla Scozia per 12-1 nella sesta sessione del round robin e poi in quella successiva hanno perso 10-6 contro la Norvegia. La prima partita è stata senza storia, con gli azzurrini che hanno concesso il gioco al termine del sesto end. La gara ...

Junior Tim Cup fa tappa a Frosinone : ... nelle precedenti edizioni, oltre 64mila ragazzi in tutta Italia, quasi 5mila oratori e fatto disputare più di 25mila partite, il progetto continua il percorso di unione tra sport di vertice e di ...

Sci Alpino – Mondiali Juniores - Molteni settimo nella seconda prova della discesa maschile in Val di Fassa : Molteni è ancora il più veloce degli azzurri: di nuovo settimo nella prova di discesa ai Mondiali juniores in Val di Fassa Il norvegese Atle Lie McGrath ha stabilito il miglior tempo nella seconda prova di discesa disputata sulla pista La Volata ai Mondiali juniores in Val di Fassa. Lo scandinavo ha preceduto di 23 centesimi Manuel Traninger, che conferma di essere in ottima condizione dopo il primo posto del giorno precedente, e di 28 il ...

Speed skating - Finali Coppa del Mondo Juniores Baselga di Piné 2019 : Linda Rossi conquista i 3000 - ottimo secondo Francesco Betti! : Va in archivio la prima giornata di gare a Baselga di Piné, dove sono scattate le Finali di Coppa del Mondo junior e neo-senior di Speed skating, che si concluderanno domani e che faranno da prologo ai Mondiali di categoria che si disputeranno sul medesimo ovale nel pRossimo fine settimana. In gara oggi nove azzurrini. Ottime notizie dai 3000 metri femminili neo-senior: vince Linda Rossi, che chiude in 4’33″462, precedendo la ...

Boca Juniors - la rivelazione di Carlos Tevez : “questa potrebbe essere la mia ultima stagione da giocatore” : L’attaccante del Boca ha rivelato che a fine stagione potrebbe decidere di appendere le scarpe al chiodo, dicendo addio al calcio “Questo è il mio ultimo anno di contratto col Boca e credo che possa essere anche la mia ultima stagione da giocatore“. Con queste parole Carlos Tevez ha annunciato la volontà di ritirarsi al termine del campionato argentino che sta disputando con la maglia del Boca Juniors. Tevez – ...

Sci di fondo - Mondiali Juniores Lahti 2019 : USA e Norvegia vincono le due staffette - Italia settima con la maschile e decima con la femminile : I Mondiali juniores di sci di fondo, a Lahti (Finlandia), chiudono i battenti con le due staffette 4×5 maschile e 4×3,3 femminile, dopo una settimana di gare estremamente intensa. Nella gara maschile a vincere sono gli Stati Uniti, con il quartetto formato da Jake Jager, Ben Ogden, Johnny Hagenbuch e Gus Schumacher. Il tempo finale è di 45’34″7 con allungo nel finale di Schumacher, che mette i propri sci davanti a quelli di ...

Sci di fondo - Mondiali Juniores Lahti 2019 : USA e Norvegia vincono le due staffette - Italia settima con la maschile e decima con la femminile : I Mondiali juniores di sci di fondo, a Lahti (Finlandia), hanno chiuso i battenti con le due staffette 4×5 maschile mista e 4×3,3 femminile mista, dopo una settimana di gare estremamente intensa. Nella gara maschile a vincere sono stati gli Stati Uniti, con il quartetto formato da Jake Jager, Ben Ogden, Johnny Hagenbuch e Gus Schumacher. Il tempo finale è di 45’34″7 con allungo nel finale di Schumacher, che ha messo i ...

Salto con gli sci - Mondiali Juniores Lahti 2019 : la Russia domina la prova a squadre femminile con una super Iakovleva - settima una buona Italia : La seconda giornata di gare dei Campionati del Mondo juniores di Salto con gli sci a Lahti (Finlandia) si è aperta con la netta vittoria della Nazionale russa nel Team Event femminile, trascinata da una fantastica Lidiia Iakovleva (miglior punteggio assoluto individuale in entrambe le serie). La squadra russa composta da Mariia Iakovleva, Aleksandra Barantceva, Anna Shpyneva e Lidiia Iakovleva ha dominato in lungo e in largo la competizione ...

Short track - Mondiali Juniores 2019 : ottimo avvio per l’Italia - Elisa Confortola e Gloria Ioriatti sugli scudi : A Montreal (Canada) sono incominciati i Mondiali juniores di Short track, spazio ai vari turni di qualificazione che hanno sorriso all’Italia. 1500 METRI (maschile) – Pietro Sighel e Pietro Marinelli accedono alle semifinali grazie al secondo e al terzo posto nei rispettivi quarti mentre Luca Spechenhauser ha subito una penalità. 1500 METRI (femminile) – Elisa Confortola vince il suo quarto di finale davanti alla russa Kozulina ...

Samir/ Il mini pasticcere di Bormio conquista l'ultimo posto in finale - Junior Bake Off - : Samir, mini pasticcere di Bormio, ha conquistato il quarto e ultimo posto per la finale di Junior Bake Off Italia, in onda questa sera su Real Time.

Tennis – Derby azzurro in semifinale agli Australian Open Junior - la soddisfazione di Binaghi : “è il frutto dell’ottimo lavoro della Federazione” : Binaghi soddisfatto degli ottimi risultati a livello giovanile del Tennis azzurro: le parole del Presidente della FederTennis alla vigilia del Derby azzurro in semifinale agli Australian Open Junior “Siamo felici dei grandi risultati di questi nostri ragazzi all’Australian Open Junior. Sono il frutto dell’ottimo lavoro che la FederTennis (Fit) ha fatto e che speriamo possa dare frutti nel prossimo decennio“. Il ...

Calciomercato Roma/ Ultime notizie : Barrios può arrivare subito dal Boca Juniors : Calciomercato Roma, Ultime notizie: Barrios può arrivare subito dal Boca Juniors, prestito con diritto di riscatto. No definitivo per Meité dal Torino.

Calcio : Junior Tim Cup fa tappa a Empoli : Erano presenti anche Roberto Posarelli Presidente CSI Firenze e l' Assessore allo Sport di Empoli Fabrizio Biuzzi. Lunedì 28 il 'Castellani' di Empoli aprirà le porte alla Junior TIM Cup nel pre-...

Australian Open Junior - ottimo inizio per gli azzurri Musetti e Darderi : Australian Open junior, Lorenzo Musetti e Luciano Darderi hanno iniziato con due vittorie convincenti nel torneo dello Slam Comincia col piede giusto l’avventura di Lorenzo Musetti agli Australian Open junior. Il 16enne di Carrara, finalista agli US Open 2018 e prima testa di serie, ha esordito superando la wild card Australiana Tai Sach 6-4, 6-0 in poco più di un’ora. ottimo esordio nel main draw anche per Luciano Darderi, il ...