ansa

: Ansa #news #Piemonte: Frode fisco per avere Ferrari, arrestati - PiemonteBT : Ansa #news #Piemonte: Frode fisco per avere Ferrari, arrestati - StefanoRe83 : RT @Open_gol: Lo ha ripetuto più volte, anche in passato, e qualcuno gli ha ricordato la sua condanna per frode fiscale. Dopo le dichiarazi… - romi_andrio : RT @Open_gol: Lo ha ripetuto più volte, anche in passato, e qualcuno gli ha ricordato la sua condanna per frode fiscale. Dopo le dichiarazi… -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) TORINO, 20 FEB - Fatture per operazioni inesistenti per oltre tre milioni di euro, soldi utilizzati per l'acquisto di beni di lusso, tra cui una812 Superfast. Si chiama come l'auto da sogno ...