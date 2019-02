Così Papa Francesco va all' attacco per combattere la pedofilia

Pedofilia - verso il vertice di Papa Francesco : "Così la Chiesa deve combattere gli orchi" : A pochi giorni dal summit in Vaticano sulla piaga degli abusi sessuali da parte del clero, abbiamo intervistato don...

Il figlio è non vedente - il papà gli fa vivere la partita Così : il momento del gol è commovente : Stanno facendo il giro dei social le immagini che arrivano dalla tribuna dell'Independiente di Santa Fè, in Colombia, dove...

un onore» : Così la stampa araba saluta papa Francesco : ... che abbiamo dichiarato 'Anno della tolleranza' cercheremo di rafforzare questi principi e la visita di Sua Santità papa Francesco sarà un'occasione per promuovere questa tolleranza in tutto il mondo'...

"Così l'opposizione progressista si vuole sbarazzare del Papa" : 'Le ampie manovre che sarebbero in atto contro papa Francesco - afferma De Mattei - provengono soprattutto dal mondo progressista, ed in particolare da un'ampia parte di coloro che hanno sostenuto il ...

Il Papa a Panama tra malati di Aids. Raul : Così accolgo Francesco : Raul ha 31 anni, indigeno di una delle sette etnie a Panama. Due anni fa è arrivato a questo centro dopo aver contratto il virus dell'Hiv che lo ha paralizzato alle gambe. Sarà lui, domenica 27 gennaio, ad accogliere Papa Francesco e a raccontare la sua testimonianza di fede. Qui siamo alla casa Hogar del Buen Samaritano, una struttura nata nel 2005 a Est del centro di Panama, dove infermieri e volontari assistono e accolgono persone affette da ...

«Così arrestai Michele Greco - il 'papa' di Cosa nostra che riceveva a casa la "Palermo bene"» : Nel giorno in cui finiscono in manette Leandro, il nipote dello storico boss e altri sette rampolli della Cupola, ricostruiamo col capitano dei carabinieri Sergio Pascali le fasi che portarono alla cattura del capomafia nel 1986. «Era la mafia degli anni Settanta. E a casa di Michele Greco si decidevano pure le campagne elettorali...» Cos’è rimasto del primo maxiprocesso alla mafia " Palermo, il nipote del "Papa" manda baci: Greco jr in ...

«Così arrestai Michele Greco - il 'papa' di Cosa nostra che riceveva a casa la Palermo bene» : Cognomi blasonati dell'araldica di Cosa nostra tornano a infoltire le cronache giudiziarie dell'antimafia siciliana. Da padre in figlio o da nonno a nipote sbucano le seconde e terze generazioni di ...

Così il Papa ha sciolto la riserva sulla linea da tenere con Conte : Papa Francesco , la Cei , il mondo ecclesiastico e l'associazionismo cattolico progressista hanno deciso la linea politica da seguire. Al governo del professor Giuseppe Conte non verranno fatti sconti. Non c'è una pregiudiziale di sorta, ma il fatto che il premier non abbia preso le distanze da Matteo Salvini ...

“Ti odio Così tanto - papà. Perché fai sempre piangere mamma?” : le sfuriate di William contro il principe Carlo : “Ti odio, papà. Ti odio così tanto. Perché fai sempre piangere mamma?”. così diceva il principe William quando aveva 14 anni al padre Carlo, erede al trono d’Inghilterra. A rivelarlo è la biografa reale Katie Nicholl, che ha spiegato come il primogenito di Carlo e Diana risentisse molto delle tensioni tra i genitori. “La principessa dipendeva da William, con cui si confidava regolarmente – dice Nicholl -. Era ...

Antonio Socci : Papa Francesco - i migranti e Satana Salvini - Così la Chiesa si sta auto-distruggendo : Ma che sta succedendo nella Chiesa cattolica? La situazione non è solo catastrofica: è anche assurda. Infatti la realtà parla di chiese che si svuotano drammaticamente in Occidente e di un Oriente dove i cristiani sono duramente perseguitati. La realtà parla di sparizione dei tradizionali movimenti

Caterina Balivo - multa sull’auto all’uscita dal ristorante. Si accorge dei paparazzi e reagisce Così : Anche i vip vengono multati. La reazione di Caterina Balivo, però, è stata inaspettata. Tutto è accaduto quando, uscita dal ristorante dove era andata a magiare, ha trovato una multa sul parabrezza della sua auto. La conduttrice di Vieni da me è stata anche “paparazzata” mentre la leggeva. La bella napoletana ha letto attentamente e ha capito di essere nel mirino della macchina fotografica. Quando si è accorta della presenza dei ...

Caterina Balivo - multa sull'auto all'uscita dal ristorante. Si accorge dei paparazzi e reagisce Così : Spiacevole sorpresa per Caterina Balivo. La conduttrice di Vieni da me ha trovato una multa sul parabrezza della sua auto. Ed è stata anche "paparazzata" mentre la leggeva. La bella...

'Ci sono persone in schiavitù anche a Roma' - Così Papa Francesco - : Roma, 31 dic., askanews, - 'Dobbiamo fermarci, fermarci a riflettere con dolore e pentimento perché, anche durante quest'anno che volge al termine, tanti uomini e donne hanno vissuto e vivono in ...

Chiesa - il 2018 è stato un anno difficile. Così Papa Francesco ha deciso di rassicurare i suoi nemici : Il 2018 è stato per la Chiesa cattolica un anno difficile. Il sinodo dei giovani è stato un flop clamoroso: i ragazzi europei, e da qualche tempo anche le ragazze, disertano in misura sempre più massiccia le navate delle chiese, gli oratori e le sacrestie e non esiste nessuna ricetta che possa riportarli alle vecchie abitudini. Quella di convocare un sinodo su questo tema si è rivelata una scelta fallimentare e masochista, che ha avuto come ...