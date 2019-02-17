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Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 17 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 17 | 30 Viabilità DEL 17 FEBBRAIO 2019 ORE 17:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 17:30 (Di domenica 17 febbraio 2019) Viabilità DEL 17 FEBBRAIO 2019 ORE 17:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN COMPLANARE CI SONO PROBLEMI SULLA Roma FIUMICINO: AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ RALLENTATO A PARTIRE DA PONTE GALERIA FINO ALL’INNESTO CON IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE Roma; SULLO STESSO RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA; RESTANDO SULLA PONTINA CIRCOLazioNE RALLENTATA TRA MONTE D’ORO E CASTEL DI DECIMA VERSO IL RACCORDO; CI SPOSTIAMO A NORD DELLA CAPITALE PER SEGNALARE CODE IN VIA AURELIA TRA MARINA DI SAN NICOLA E PALIDORO IN DIREZIONE Roma; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E SAXA RUBRA IN DIREZIONE CENTRO; SUL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI; ALTRI LAVORI IN CORSO RALLENTANO IL TRAFFICO SULLA SALARIA, TRA IL ...
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twitterromadailynews : Traffico Roma del 17-02-2019 ore 17:30: VIABILITÀ ROMA DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019 ORE 17:20… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 17:30', su #spreaker… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 16:30: VIABILITÀ DEL 17 FEBBRAIO 2019 ORE… -
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    Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 17 FEBBRAIO 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; A NORD DELLA CAPITALE RALLENTAMENTI IN VIA FLAMINIA TRA LABARO E SAXA RUBRA IN DIREZIONE CENTRO; SUL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI; RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST; PIU’ A SUD CODE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA ...

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    Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 17 FEBBRAIO 2019 ORE 12:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA APPIA E CASILINA SULLA VIA DEL MARE RALLENTAMENTI TRA DRAGONA ED OSTIA ANTICA IN DIREZIONE OSTIA ANTICA SULLA CASILINA CODE ALL’ALTEZZA DELLA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA FLAMINIA CODE TRA RACCORDO E SAXA RUBRA DIREZIONE ...

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