Liga | Real Madrid-Girona 1-2 | Blancos a -9 dal Barcellona

Liga - il Real crolla in casa : 2-1 del Girona in rimonta - Barcellona a +9 : Nella 24esima giornata di Liga accade l'impossibile. Il Real Madrid perde in casa per 2-1 contro il Girona. I Blancos vanno in vantaggio al 25' con un colpo di testa di Casemiro , ma crollano nella ...

Pronostico Real Betis vs Alaves - LaLiga 17-02-2019 e Analisi : Analisi e Pronostico della partita Real Betis-Alaves, domenica 17 febbraio. E’ arrivata l’ora dell’esame di maturità per l’Alaves di Abelardo, chiamato a dimostrare una prestazione da grande squadra nel match che chiude la domenica di Liga contro il Real Betis. I padroni di casa avranno l’occasione per rialzarsi dopo la sconfitta sul campo del Leganes e il pirotecnico 3-3 contro il Rennes in Europa League.Come ...

Pronostico Villarreal vs Siviglia - LaLiga 17-02-2019 e Analisi : Analisi e Pronostico della partita Villarreal-Siviglia, domenica 17 febbraio. Quello che andrà in scena al “Estadio de la Ceramica” sarà il confronto fra due squadre reduci da due fondamentali vittorie in trasferta nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League.Come arrivano Villarreal e Siviglia?Al Villarreal nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League è stata sufficente una rete messa a segno al 3’ ...

Pronostico Real Madrid vs Girona - La Liga 17-02-2019 e Analisi : La Liga, 24^ giornata, Analisi e Pronostico di Real Madrid-Girona, domenica 17 febbraio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Real Madrid-Girona, domenica 17 febbraio. Sono partite entrambe bene, poi però una s’è persa per la strada, mentre l’altra e tornata protagonista dopo l’esonero di Julen Lopetegui. Domenica, allo stadio ”Santiago Bernabeu”, le merengues sfideranno il Girona, con il calcio ...

Liga - il Barcellona pareggia e il Real è a -6. Campionato riaperto? : Liga, Barcellona fatica e Real rimonta – Circa un girone fa, lo scorso ottobre, la Liga sembrava un Campionato praticamente chiuso. Così come la Serie A e la Ligue 1, la Liga pareva aver un solo ed unico padrone, quel Barcellona che batteva con una pesante manita il Real Madrid estromettendolo (in teoria) dalla lotta […] L'articolo Liga, il Barcellona pareggia e il Real è a -6. Campionato riaperto? proviene da Serie A News Calcio - Notizie ...

Liga - Athletic Bilbao-Barcellona 0-0 : il Real Madrid è a -6 : Battaglia senza vincitori al San Mamés, dove il Barcellona spreca l'occasione di assestare un colpo decisivo alla classifica raccogliendo solo un punto frutto di sacrificio e un pizzico di fortuna. L'...

Liga : il Valencia pareggia con la Real Sociedad - Betis ko : TORINO - La domenica di Liga si apre con la bella vittoria per 3-0 del Leganes sulla Real Betis. Protagonista assoluto del match il centravanti marocchino En Nesyri , autore di tutti e 3 i gol. ...

Liga – Il Derby Atletico-Real macchiato da un episodio spiacevole : rissa fuori dallo stadio a Madrid [VIDEO] : episodio spiacevole fuori dal Wanda Metropolitano a margine del Derby tra Atletico e Real Madrid Casemiro, Ramos e Bale decidono il Derby tra Atletico Madrid e Real Madrid. La vittoria è andata al Real, che ha espugnato il “Wanda Metropolitano”portando a casa un importante successo, per 3-1, e superando così l’Atletico in classifica, portandosi alle spalle del Barcellona al secondo posto. A macchiare però il Derby ...

Liga - Atletico-Real 1-3. Un derby nel segno del Var : Il gallese era entrato per Vinicius e saluta la rete facendo un gesto dell'ombrello che sembra destinato al mondo e non solo ai tifosi del Metropolitano. La partita è finita e ancor di più quando ...