Charles Leclerc : "Crescerò senza fretta. Pronto a farmi da parte per aiutare Sebastian" : • LEGGI ANCHE Svelata la nuova Ferrari con inserti neri e rosso meno acceso Charles Leclerc ha vinto alla prima stagione in Gp3 e alla prima in F2. 'Speriamo che vada bene anche in Formula 1'...

F1 - Charles Leclerc : “Essere in Ferrari è un sogno che si realizza. Non vedo l’ora di girare con la Rossa” : Inutile negarlo, Charles Leclerc è una delle attrazioni della presentazione della nuova Ferrari SF-90 che ha avuto luogo quest’oggi a Maranello. Il vernissage della Rossa, che punta al successo del titolo iridato, è qualcosa che ha catalizzato l’attenzione di tutti ed è logico che i piloti siano i più coinvolti. Il monegasco è entusiasta perché cosciente di avere una grande occasione a soli 21 anni ma nello stesso è consapevole che ...

F1 - svelata la nuova Ferrari SF90 : le sensazioni di Sebastian Vettel e Charles Leclerc : I due piloti sono intervenuti nel corso della presentazione della nuova Ferrari, esprimendo le proprie sensazioni sulla nuova monoposto Un rosso più opaco, con nuovi inserti neri che rendono ancora più aggressiva la nuova Ferrari. La SF90 si è mostrata al mondo rivoluzionata rispetto al passato, tantissime novità pronte ad essere portate in pista in occasione dei test di Barcellona in programma da lunedì sul circuito del Montmelò. Presenti ...

Formula 1 - ecco la Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc : MARANELLO, Modena, - La Ferrari toglie il velo alla sf 90 l'auto che, nelle mani di Sebastian Vettel e Charles Leclerc, dovrebbe nelle speranze del team di Maranello riportare le rosse in cima al ...

Charles Leclerc : Ferrari - padre e Instagram. Chi è il pilota : Charles Leclerc: Ferrari, padre e Instagram. Chi è il pilota. Il giovane pilota monegasco è al suo secondo anno in Formula 1. Il ventunenne è passato al team Ferrari dopo l’anno di ambientamento in Sauber. Sta a lui ora dimostrare quanto vale e se il suo passato nella Ferrari Driver Accademy lo ha preparato a scrivere la storia della F1. Charles Leclerc: Carriera Charles iniziò la sua carriera nei kart nel 2005 dove vinse subito ...

F1 - Charles Leclerc : “Nelle prime tre gare del 2018 ho imparato molto!” : Inutile negarlo, è Charles Leclerc la principale attrazione del nuovo Mondiale 2019 di Formula Uno. Ancor più delle nuove monoposto che saranno svelate nelle prossime settimane, è questo cambio così radicale che la Scuderia Ferrari ha deciso di portare a termine, a suscitare la curiosità degli appassionati. Le domande sono diverse: che cosa farà il monegasco con la Rossa? Potrà puntare a vincere il titolo? Sarà un anno di apprendistato? Potremmo ...

F1 - Arthur Leclerc racconta il fratello Charles : “niente lo destabilizza - quando scende in pista mi impressiona” : Il fratello minore del pilota della Ferrari ha raccontato alcuni retroscena del loro rapporto, esprimendo la propria ammirazione per Charles Charles Leclerc si prepara alla sua seconda stagione in Formula 1, nel corso della quale sarà al volante di una Ferrari. Il fratellino minore Arthur, invece, è diventato pilota adulto nei giorni scorsi a Marrakech, guidando a 18 anni un’auto di Gen2 della Formula E. Percorsi diversi ma la stessa ...

F1 – Leclerc verso la stagione 2019 - Charles non sta più nella pelle : il post social del Ferrarista : Charles Leclerc pronto per la stagione 2019 di F1: la motivazione del giovane monegasco della Ferrari Tra poco più di due mesi avranno ufficialmente inizio le stagioni 2019 motoristiche: la MotoGp partirà dal Qatar il 10 marzo, mentre il 17 marzo sarà il turno della F1, in Australia. Tante le novità nel mondo a quattro ruote come l’arrivo di Charles Lecler in Ferrari, al fianco di Vettel e al posto di Kimi Raikkonen, passato ...

Formula 1 - Rubens Barrichello e i consigli a Charles Leclerc : “L’unica cosa che deve fare è essere forte di testa” : Quando si parla di Formula 1 e in particolare di Ferrari, Rubens Barricchello è sicuramente una voce da ascoltare con attenzione. Specialmente se il pilota più presente nella storia del circuito (con 322 Gran Premi in carriera) si prende la briga di fornire qualche utile consiglio ad un pilota emergente come Charles Leclerc. Il giovane monegasco, prossimo all’esordio con la scuderia di Maranello nella prossima stagione, farà bene a tenere ...

Charles Leclerc dovrà essere forte di testa per fare bene in Ferrari secondo Barrichello : Tuttavia essere alla Ferrari porta un'enorme pressione e avrà la pressione di correre insieme ad un campione del mondo, quindi avrà un anno piuttosto impegnativo. Ma da quello che ho visto finora, mi ...

F1 – Dall’avvertimento a Leclerc fino al rapporto con i fan - Raikkonen svela : “per Charles sarà più facile…” : Protagonista di uno speciale televisivo, il pilota finlandese ha parlato della sua esperienza in Ferrari e del suo sostituto Una stagione straordinaria ha chiuso l’avventura di Kimi Raikkonen con la Ferrari, che dall’anno prossimo avrà Charles Leclerc come compagno di Sebastian Vettel. photo4/Lapresse Per Iceman sarà tempo di aprire un altro capitolo della propria carriera al volante dell’Alfa-Sauber. Il finlandese ha ...

