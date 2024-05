A4 - chiudono per una notte l’area di servizio Brembo Sud e i caselli di Seriate e Ponte Oglio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 10 maggio 2024) Proseguono le attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore lungo l’autostrada A4, che piano piano stanno interessando tutte le stazioni. Lavori per i quali la società Autostrade ha disposto chiusure preventive, per consentirne lo svolgimento in piena sicurezza. Dalle 21 di lunedì 13 alle 5 di martedì 14 maggio sarà chiusa la stazione di, in uscita per chi proviene da Milano: in alternativa si consiglia di uscire a Bergamo. Dalle 21 di martedì 14 alle 5 di mercoledì 15 maggio sarà chiusa invecediSud”, situata nel tratto compreso tra Capriate e Dalmine, in direzione Brescia. Dalle 21 di giovedì 16 alle 6 di venerdì 17 maggio sarà infine chiusa la stazione di, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene ...