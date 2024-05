Nuove ombre sul caso Orlandi Spunta una chat tra Chaouqui e Balda

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 10 maggio 2024) “A settembre dobbiamo far sparire quella roba dellae pagare i tombaroli. Di questo devi parlare al Papa”. È questa la frase che riaccende, nelle ore in cui in Parlamento sono iniziati i lavori della Commissione bicamerale d’inchiesta, il mistero della scomparsa di Emanuela, la quindicenne cittadina vaticana scomparsa nel nulla il 22 giugno 1983, a Roma, mentre rientrava a casa. “A settembre dobbiamo far sparire quella roba dellae pagare i tombaroli. Di questo devi parlare al papa” A scambiarsi quell’inquietante messaggio, riguardante proprio il, secondo quanto scrive Domani, sono gli ex membri della Cosea – la commissione referente di studio e di indirizzo sull’organizzazione della struttura economico-amministrativa della Santa Sede – Francesca Immacolata ...