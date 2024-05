Juve - Koopmeiners e Zirkzee molto costosi Rispunta la pista Morata

(Di venerdì 10 maggio 2024) Torino, 10 maggio 2024 - Due partite decisive per lae, forse, per il futuro di Max Allegri. Il match interno con la Salernitana può valere l’accesso alla Champions League e il 15 maggio la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta può riportare un trofeo in bacheca dopo tre anni e, magari, ridare fiato alla permanenza del tecnico livornese. Ma in casa, dietro le quinte, tiene banco il mercato. Cristiano Giuntoli vuole rivoluzionare il centrocampo e ha anche l’intima idea di affiancare una punta di livello a Dusan Vlahovic. Due missioni difficili per i costi del mercato, perché i principali obiettivi bianconeri sono valutati circa 60 milioni a testa., tra percentuale e costi A Cristiano Giuntoli continua a piacere Joshua, soprattutto nella misura in cui riuscisse a portare a Torino Thiago ...

Timidi progressi sul piano del gioco per la Juve nell’1-1 contro la Roma all’Olimpico in quella che ho probabilmente stata la migliore prestazione esterna nel girone di ritorno, ma gli uomini di Allegri continuano a essere allergici alla vittoria ...

Milan, incasso e plusvalenza: il riscatto di De Ketelare fa tutti felici - Milan, incasso e plusvalenza: il riscatto di De Ketelare fa tutti felici - L'Atalanta riscatterà De Ketelaere, è ufficiale. Il Milan incassa e, soprattutto, registra una plusvalenza. Tutti i dettagli ...

Bruscolotti: "Il Napoli attuale non ci ha mai invitato allo stadio" - Bruscolotti: "Il Napoli attuale non ci ha mai invitato allo stadio" - In ricordo del 10 maggio 1987 Beppe Bruscolotti, capitano storico del Napoli e protagonista indiscusso del primo scudetto della storia degli scudetti è intervenuto quest’oggi a Kiss Kiss Napoli ...

Serie A, come vedere in TV e streaming la trentaseiesima giornata - Serie A, come vedere in TV e streaming la trentaseiesima giornata - Come al solito Sky e NowTV trasmettono tre partite di questo turno di Serie A. Le partite prescelte sono: ...