Family business forum - min Tajani | Necessaria politica industriale a livello europeo per pmi e imprese familiari

(Di venerdì 10 maggio 2024) "In Italia come in Europa, è necessario avere unache tenga conto del ruolo delle piccole e medie, visto che in Italia una parte rilevante di piccole e mediesono, che devono essere sostenute con norme fiscali che permettano soprattutto la continuità”. Sono le dichiarazioni del ministro degli Esteri,

Bologna, 20 feb. (Adnkronos) - “Le soluzioni per affrontare il calo della Natalità in Italia sono tante perché ciascun attore deve rendersi conto di questo grande problema da affrontare con responsabilità”. Sono le parole di Enrico Biscaglia , ...

"Calo demografico problema grave, per soluzione serve azione che vada oltre schieramenti politici" “Le soluzioni per affrontare il calo della Natalità in Italia sono tante perché ciascun attore deve rendersi conto di questo grande problema da ...

Addetti Jabil a Confindustria, 'non molliamo, azienda resti' - Addetti Jabil a Confindustria, 'non molliamo, azienda resti' - "Per ora - dice il segretario della Uilm Caserta Ciro Pistone - abbiamo trovato chiuse le porte dei politici. Noi sindacati insieme ai lavoratori non molleremo di un millimetro, ma senza l'intervento ...

Ragusa, retroattività Superbonus: effetto devastante per imprese iblee - Ragusa, retroattività Superbonus: effetto devastante per imprese iblee - Giorgio Firrincieli di Ance Ragusa: anche per la provincia di Ragusa, e non potrebbe essere altrimenti, la retroattività sul Superbonus, avrebbe un effetto devastante ...

Raddoppiate dal 2021 le pmi che fanno economia circolare - Raddoppiate dal 2021 le pmi che fanno economia circolare - Il 65% delle piccole e medie imprese italiane dichiara di mettere in atto pratiche di economia circolare: oltre il doppio rispetto a quanto rilevato nel 2021. Inoltre, il 10% delle imprese ha ...