Elly Schlein e Giorgia Meloni | il confronto tv a Porta a Porta da Bruno Vespa

Alla fine il confronto in diretta tv tra la segretaria del Pd Elly Schlein e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ci sarà: dopo settimane di anticipazioni, gli staff hanno trovato un accordo. Andrà in onda giovedì 23 maggio 2024, e sarà ...

Arezzo, 9 maggio 2024 – La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein oggi in visita alla Cittadella della pace di Rondine , vicino Arezzo, in risposta all'appello 'Avversari sì, ma nemici mai’ per un nuovo dialogo tra i partiti, lanciato nelle ...

La numero 7 in buca d'angolo. Elly Schlein ha festeggiato il 39esimo compleanno in una sala biliardo di Roma. Per l'occasione - si vede nel video di Italia-informa.com - ha indossato una camicietta celeste su giacca blu. Non si conosce l'esito ...