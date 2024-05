LIVE MotoGP - GP Francia 2024 in DIRETTA | Bagnaia in scia a Viñales in avvio di pre-qualifiche

Leggi tutta la notizia su oasport

15.20 A quaranta minuti dalla fine della sessioneguida la graduatoria in 1'31?359 con un margine di 66 millesimi su, un decimo sulle KTM di Acosta e Binder, quasi due decimi su Martin e un paio di decimi su Di Giannantonio, Bezzecchi e Aleix Espargarò. 9° Marc Marquez a 0.306 nonostante la caduta. 15.16 Binder sale in quarta piazza con 1'31?483 e poi cade al giro successivo nel T4. Ai box quasi tutti i piloti adesso a fine primo run. 15.13 Gran passo avanti diche si migliora in 1'31?425 e balza al secondo posto con un gap di 66 millesimi dalla vetta. Bastianini invece non riesce ancora a completare un giro pulito in questo primo run del turno. 15.10alza l'asticella e si porta al comando in 1'31?359 con ...