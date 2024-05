Cina | commercio estero registra aumento a gen-apr 2

Dalla Cina, parte la nave portacontainer elettrica più grande al mondo - Dalla cina, parte la nave portacontainer elettrica più grande al mondo - Si chiama Greenwater 01, è lunga 120 metri, larga 24 metri ed è stata voluta e progettata dallo specialista delle spedizioni Cosco La nave portacontainer che vedete in queste foto è la Greenwater 01 ...

OCEANO INDIANO. Lo Sri Lanka favorisce l’India in funzione anticinese - OCEANO INDIANO. Lo Sri Lanka favorisce l’India in funzione anticinese - Per contrastare la formidabile presenza della cina nello Sri Lanka, l’amministrazione del presidente ... investimento di 553 milioni di dollari in un progetto di terminal per container a Colombo ...

Impennata dei noli container da Shanghai per Europa e Usa - Impennata dei noli container da Shanghai per Europa e Usa - Gli unici valori negativi sono per i container in partenza da Rotterdam per Shanghai (-6% a 695 dollari) e per New York (-2% a 2.160 dollari). Anche i trasporti dalla cina agli Stati Uniti mostrano ...