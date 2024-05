Isola - i naufraghi violano ancora il regolamento e ricevono un duro provvedimento

(Di venerdì 10 maggio 2024) In queste ultime ore isono stati puniti con un nuovo. Il motivo L'articolo proviene da Novella 2000.

Caos estremo all’ Isola dei Famosi , nella puntata di stasera 29 aprile Vladimir Luxuria potrebbe essere costretta a prendere una decisione estrema. Nel pomeriggio di oggi la produzione ha deciso di usare la linea dura con due naufraghi, in quella ...

L’ Isola dei Famosi 2024 è stata nuovamente costretta a sanzionare alcuni naufraghi per un’infrazione del regolamento . E così due Isola ni si sono visti ridurre la loro razione di cibo quotidiana, ma non solo. Infatti, un concorrente ha anche dovuto ...

La nuova edizione de L’ Isola dei Famosi è ormai entrata nel vivo e i naufraghi iniziano a patire la fame e le privazioni della vita in Honduras. Nel corso della settima puntata del reality, andata in onda lunedì sera, i concorrenti sono stati ...

Isola dei Famosi, tegola sui naufraghi: provvedimento che sconforta - Isola dei Famosi, tegola sui naufraghi: provvedimento che sconforta - Le regole sono state violate e la produzione ha deciso di agire contro tutti i naufraghi, attualmente divisi in due squadre ...

Provvedimento per le due squadre - provvedimento per le due squadre - La situazione tra i due gruppi peggiora ulteriormente verso il tramonto, quando ai naufraghi viene concesso di riunirsi momentaneamente con gli altri concorrenti del gruppo opposto. e alla luce ...

L’Isola dei Famosi, naufraghi puniti per aver infranto il regolamento - L’Isola dei Famosi, naufraghi puniti per aver infranto il regolamento - Due naufraghe del reality show adventure hanno violato il regolamento E' andata in onda stamattina su Canale 5 una nuova puntata del daytime dell'Isola ...