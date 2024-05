Family Business Forum - Brivio Sforza | Arriva il più grande trasferimento di ricchezza in mani femminili

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Lecco, 10 mag. - (Adnkronos) - “Stiamo per assistere al piùdiin, si parla per gli Stati Uniti circa 33 trilioni che verranno trasferiti dalla generazione dei baby boomers alle nuove generazioni, prevalentemente donne”. Queste le parole di Alberica, managing director Lombard Odier Italy, durante ildi Lecco. “Si tratta di un cambiamento epocale, che vede operatori come noi obbligati ad adattarsi nel pensare a un nuovo modo di servire questo nuovo tipo di clientela. Per fortuna noi, che abbiamo già circa il 20% clienti donne, abbiamo capito quelle che sono le loro richieste. In primis le donne, essendo generalmente più generose, tendono a ...