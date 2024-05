Chi è Eden Golan - la cantante che rappresenta Israele all’Eurovision 2024 fischiata dal pubblico

(Di venerdì 10 maggio 2024)è lacheall'Eurovision Song Contest. Nata in, ha la cittadinanza russa per aver vissuto 13 anni a Mosca. Classe 2003, è diventata famosa nel 2018 partecipando al format russo di The Voice Kids.

L’israeliana Eden Golan con la sua canzone Hurricane ha partecipato all’ Eurovision Song Contest. L’esibizione però è stata intervallata da diversi fischi presenti tra il pubblico della Malmo Arena , in Svezia. Un dissenso in linea con quello che è ...

All' Eurovision 2024 nuove contestazioni contro Israele , tantissimi i fischi e i buu per Eden Golan , la cantante che rappresenta il Paese all'evento canoro. Quando l'artista è salita sul palco di Malmo per le prove e durante la sua esibizione nella ...

