Ecuador - minori reclutati dalle bande armate | scuole chiuse e morti in aumento

In aumento del 700% gli omicidi di minori in Ecuador: i dati Unicef - In aumento del 700% gli omicidi di minori in ecuador: i dati Unicef - L’Osservatorio sulla criminalità organizzata dell’ecuador ha collegato tali crimini al reclutamento di minori nelle bande armate, con il 90% degli omicidi adolescenti commessi con armi da fuoco nella ...