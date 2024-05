Matteo Falcinelli tornerà presto in Italia La Procura di Roma apre un’inchiesta

Matteo Falcinelli presto tornerà in Italia , ecco quando . Un nuovo video racconta gli attimi concitati dell’arresto La prossima settimana Matteo Falcinelli potrà rientrare in Italia e potrà restarvi fino al 30 giugno. A dare la notizia è stata la ...

Matteo Falcinelli, 25 anni, cittadino Italiano di Spoleto che la polizia di Miami (Florida) ha arrestato in maniera violenta al limite della tortura, dovrebbe giungere in Italia alla fine della prossima settimana. Potrà restare a casa fino al 30 ...