Caso Toti - un discorso realistico sulla corruzione

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il punto che oggi sollevo mi attirerà un sacco di critiche, forse me le merito anche, ma consentitemi di esprimere quello che mi frulla per la testa in questo momento in cui la mia Regione, ma anche la mia città, Genova è travolta da uno scandalo di cui tutti parlano e parleranno ancora a lungo, perché siamo solo agli inizi. Sto ovviamente parlando degli arresti domiciliari del presidente della Regione. Non intervengo nella vicenda giudiziaria, ho già detto su questo sito quello che pensodecisione, a mio avviso, molto discutibile della necessità in questodegli arresti domiciliari. Oggi vorrei invece fare unschiettamente filosofico che può certo essere letto come una provocazione, ma che spero possa far riflettere. Non pretendo di aver ragione, anzi sono pronto a rivedere quello che scrivo se qualcuno mi farà ...