Conad e Casa Artusi insieme | prodotti del marchio di Forlimpopoli in vendita nei supermercati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 10 maggio 2024) Forlì, 10 maggio 2024 – Un nuovo importante sodalizio è stato siglato nei giorni scorsi. Commercianti indipendenti associati, attraverso la sua società benefit SmArt, hanno stipulato un accordo che prevede la concessione dell’utilizzo delforlimpopolese. Idi, di conseguenza, si potranno trovare in alcuni puntilocali della nota catena di. L’accordohanno stretto una collaborazione che prevede in primis lo sviluppo di una linea gastronomica da distribuire in alcuni puntidella catena. Ideloriginario di ...