Al via la campagna Mediaset - gli auguri a tutte le mamme

(Di venerdì 10 maggio 2024) In occasione della Festa della Mamma,rivolge i suoilecon unatelevisiva dedicata. A partire da oggi, venerdì 10 maggio, sule reti tvandrà in onda uno spot incentrato sulle parole del poeta libanese Khalil Gibran: “Mamma, la più bella parola pronunciata sulle labbra dell'umanità”. Queste parole esprimono, con semplicità e profondità, il valore e l'amore universale della figura materna, sottolineando il legame primordiale che ogni persona ha con la propria madre. Legame che trascende culture, lingue e generazioni.

Il programma delle partite della Champions League 2023 / 2024 su Mediaset in chiaro Anche per la stagione 2023 / 2024 Mediaset trasmetterà in chiaro alcune partite della Champions League.

