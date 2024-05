(Di venerdì 10 maggio 2024) Ilspeciale 'Italian of the year' verrà consegnato al Vice Presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani Riflettori puntati sulla prossima edizione delinternational award presentato, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati. A raccontare ile i successi dei primi 15 fra Italia e Usa il presidente

Business care by Learn Italy, il premio per chi fa brillare il Paese all'estero - business care by Learn Italy, il premio per chi fa brillare il Paese all'estero - Il premio speciale 'Italian of the year' verrà consegnato al Vice Presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani ...

“Business care international award”, il premio per chi fa brillare l’Italia nel mondo - “business care international award”, il premio per chi fa brillare l’Italia nel mondo - Voglio qui ringraziare Alessandro Masi, segretario generale di SDA e Fabrizio Ferragni, direttore di Rai Offerta estero, straordinari promotori dell’Italia nel mondo e che, rispondendo al nostro ...