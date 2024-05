Meloni e l’abuso di decreti omnibus | quella promessa agli elettori già infranta

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 10 maggio 2024) “Metteremo uno stop ai”. Tra l’annunciare e il fare c’è di mezzo il mare. Come quello in cui naviga il governo Mel..oni, spinto dal vento del cambiamento a parole, ma nei fatti nella bonaccia della continuità con gli esecutivi (tecnici, soprattutto) che l’hanno preceduto. Al tirare delle somme, arrivati a questo punto della legislatura, emerge che il governo in carica si distingue come quello che ha promosso piùdi tutti. Dopo aver ripetuto e spergiurato che li avrebbe frenati. Il dato emerge da una ricerca del sito specializzato OpenPolis, dopo aver rilevato che “la scorsa settimana è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge di conversione del decreto Pnrr quater”. Decreto che tra articoli e commi su diversi e importanti aspetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza ha visto concentrare “il ...