Polizia Locale | il Campidoglio dà il benvenuto ai neoassunti

(Di venerdì 10 maggio 2024) Roma, 10 maggio 2024 – Roma Capitale dà ilainel Corpo della. Cerimonia ufficiale in Piazza del. L’evento è stato aperto dalla Banda Musicale del Corpo, con il saluto del Comandante generale dellaMario De Sclavis, del Sindaco e dell’Assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 minuti. Sono 746 i– che diventeranno presto 800 – ai quali si aggiungeranno altri 200 a dicembre, per raggiungere quota mille per il Giubileo. A luglio termineranno la scuola di formazione e poi ad agosto saranno in strada: priorità presidio del territorio e del traffico. L’età media dei vincitori è di 35 anni. Gli idonei sono stati ...