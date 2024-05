(Di venerdì 10 maggio 2024) (Adnkronos) – "Fondamentale è affrontare il passaggio generazionale e farlo per tempo, condividendo i valori non solo tra i membri della famiglia ma anche in tutti i settori. E che sia chiara la governance e chi fa cosa, sia all'interno che nei confronti degli stakeholder esterni". A dirlo è Maria, vicepresidente dei giovani imprenditori

Lecco, 10 mag. - (Adnkronos) - “Stiamo per assistere al più grande trasferimento di ricchezza in mani femminili, si parla per gli Stati Uniti circa 33 trilioni che verranno trasferiti dalla generazione dei baby boomers alle nuove generazioni, ...

Lecco, 10 mag. - (Adnkronos) - "Fondamentale è affrontare il passaggio generazionale e farlo per tempo, condividendo i valori non solo tra i membri della famiglia ma anche in tutti i settori. E che sia chiara la governance e chi fa cosa, sia ...

Family Business Forum, Anghileri: "Aziende italiane siano messe in condizioni di crescere" - family business Forum, Anghileri: "Aziende italiane siano messe in condizioni di crescere" - Lecco, 10 mag. - (Adnkronos) - "Fondamentale è affrontare il passaggio generazionale e farlo per tempo, condividendo i valori non solo tra i membri della famiglia ma anche in tutti i settori. E che si ...

Family Business Forum, Brivio Sforza: "Arriva il più grande trasferimento di ricchezza in mani femminili" - family business Forum, Brivio Sforza: "Arriva il più grande trasferimento di ricchezza in mani femminili" - Lecco, 10 mag. - (Adnkronos) - “Stiamo per assistere al più grande trasferimento di ricchezza in mani femminili, si parla per gli Stati Uniti circa 33 trilioni che verranno trasferiti dalla generazion ...

Prime vittorie per gli studenti pro Palestina, diverse università si impegnano a rivedere i rapporti con Israele e industria delle armi - Prime vittorie per gli studenti pro Palestina, diverse università si impegnano a rivedere i rapporti con Israele e industria delle armi - Iniziano ad ottenere risultati di un certo rilievo le mobilitazioni studentesche a sostegno della Palestina. Diversi atenei stanno “aprendo” alle richieste degli universitari che chiedono disinvestime ...