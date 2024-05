Campi Flegrei - l’incubo peggiora | oggi 3 scosse in 4 minut - cosa significa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 10 maggio 2024) Trein quattroi. Suona come un incubo la melodia che sale dalla terra e ferma i cuori degli abitanti dei, e che in Italia ricorda drammi del passato: a ogni sciame sismico prolungato, spesso, segue un urlo dal terreno che distrugge e uccide. È ovvio che chi vive nel territorio campano si chieda se succederà di nuovo. Nelle ultime ore, in particolare, sembra che il fenomeno si sia acuito: 3in pochii hanno fatto sobbalzare gli abitanti che sì, sono abituati al suolo che trema, ma non così tanto e non così spesso. L’ultima scossa, oltretutto, è stata anche di magnitudo più forte del solito, toccando quasi i 4 punti sulla scala Richter. Trein pochii: c’è da preoccuparsi davvero? Un nuovo sciame ...