Per i fan faccio un primo piano del sedere | l’allenatore di tennis Ivano Rolando a processo per violenze sessuali

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Una carriera in rampa di lancio segnata per sempre da abusi, fisici e verbali, commessi dalla persona a cui aveva affidato il suo futuro nello sport. Questo ha denunciato Giulia Pairone, ex promessa delitaliano oggi 28enne, raccontando quanto ha subito quando era ancora una minorenne. Sulle base di queste accuse, il suo ex allenatore, 52 anni, è finito apere maltrattamenti. La pm di Ivrea Elena Parato ha chiesto la condanna a 6 anni e 4 mesi di carcere. Come riporta il Corriere della Sera, durante il dibattimento in Aula – oltre alla testimonianza di Pairone – sono stati proiettati anche dei video in cui si sentepronunciare frasi del tipo: “Per i fanun...