Nuoto - nel week end settimo Grand Prix Città di Napoli

(Di venerdì 10 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPiscina Scandone con vista Parigi: profumo di Olimpiadi alla settima edizione deldi-trofeo Vecchio Amaro del Capo, la kermesse natatoria organizzata dalla società Eventualmente Eventi & Comunicazione di Luciano Cotena con la direzione tecnica di Francesco Vespe, in programma nell’impianto natatorio di viale Giochi del Mediterraneo domani, sabato 11, e domenica 12 maggio. Oggi la presentazione proprio alla Scandone: a brillare saranno le stelle delitaliano già qualificate per la rassegna a cinque cerchi in terra francese: ma Alessandro Miressi e Benedetta Pilato, azzurri che possono tranquillamente ambire a piazzamenti da medaglia a Parigi, sono solo la punta dell’iceberg di una rassegna che in due giorni vedrà protagonisti circa 1.200 ...