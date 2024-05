(Di venerdì 10 maggio 2024) Haikou, 10 mag – (Xinhua) – Ildiinsi trova a Qionghai, nella provincia meridionale cinese di Hainan. Ogni anno, centinaia di automobili vengono trasportate qui per essereate prima di essere immesse sul mercato. Ildi prova copre un’area di 1.200 mu (80 ettari), con strade ad alta velocita’, campi di esposizione e altre strutture, in grado di effettuare varie valutazioni come l’affidabilita’ del veicolo, la durata e la guida assistita intelligente. (Xin) Agenzia Xinhua

