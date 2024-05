LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | mostruoso Ganna al secondo intermedi - ora la salita

(Di venerdì 10 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELFOLLIA DI UNA TIFOSA: RISCHIA DI FAR CADERE! LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO 15.23 3 km all’arrivo per. 15.23 La classifica alo: 1Filippo 38.43 52.690 2 HOOLE Daan 39.57 1.14 51.0643 AFFINI Edoardo 39.57 1.14 51.064 4 WALSCHEID Max 40.05 1.22 50.894 5 BJERG Mikkel 40.11 1.28 50.767 6 ?ERNÝ Josef 40.18 1.35 50.6207 MILESI Lorenzo 40.21 1.38 50.558 8 MULLEN Ryan 41.00 2.17 49.756 9 DAVY Clément 41.06 2.23 49.635 10 KEPPLINGER Rainer 41.11 2.28 49.535 15.22 Torna a farsi più incisiva la pedalata di. Le pendenze al 4-5% non lo hanno mai spaventato, ma oltre il 10% farà sempre fatica a causa ...

