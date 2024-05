Giubileo 2025 - Francesco | Abolite la pena di mort - condonate i debiti ai paesi poveri

(Di venerdì 10 maggio 2024) Quello del prossimo anno, il, sarà unnel segno della speranza. Così papalo ha presentato, in base alla Bolla “Spes non confundit” (la speranza non delude) il 9 maggio. L’Anno Santo comincerà il 24 dicembre 2024 con l’apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro e si concluderà il 6 gennaio 2026. Durante ilin tutto il mondo e a Roma in particolare si svolgeranno iniziative di preghiera, penitenziali ma anche associative a cui parteciperanno milioni di persone. Roma sarà invasa dai fedeli e dai turisti. Ci saranno mostre, concerti, presentazioni e appuntamenti di richiamo internazionale. Il 29 dicembre 2024 il Pontefice aprirà la Porta Santa di San Giovanni in Laterano, sempre a Roma, e il 1 gennaio quella della Basilica papale di Santa Maria Maggiore. Il 5 gennaio ...

