Schlein-Meloni - il confronto tv il 23 maggio a Porta a Porta

Meloni contro Schlein: arriva la data ufficiale del confronto televisivo - Meloni contro Schlein: arriva la data ufficiale del confronto televisivo - Il confronto televisivo tra Giorgia Meloni e Elly Schlein si terrà il 23 maggio a ‘Porta a Porta’ su Rai, condotto da Bruno Vespa. Il tanto atteso confronto televisivo tra il presidente del Consiglio, ...

Diano Marina: lavori acquedotto, dal 13 al 17 maggio stop alla viabilità in via Campodonico. A disposizione un servizio navetta - Diano Marina: lavori acquedotto, dal 13 al 17 maggio stop alla viabilità in via Campodonico. A disposizione un servizio navetta - In breve: Dal 13 al 17 maggio via Campodonico sarà completamente chiusa al passaggio veicolare e pedonale per consentire lo svolgimento dei lavori di scavo e posa delle condotte A seguito del ...

Europee, il confronto tv tra Meloni e Schlein da Vespa: dove vederlo, quando e a che ora - Europee, il confronto tv tra Meloni e Schlein da Vespa: dove vederlo, quando e a che ora - Il confronto tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein si svolgerà giovedì 23 maggio. Sede del dibattito sarà la trasmissione “Porta a Porta” di Bruno Vespa.