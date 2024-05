Superbonus - crediti da 4 a 10 anni | in arrivo l’obbligo

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 10 maggio 2024)delin 10. Inl’allungamento obbligatorio dell’utilizzo in compensazione per le spese del 2024. Diverse novità nell’emendamento del governo, atteso per oggi, al decreto n. 39/2024 L’utilizzo deidelpasserà da 4 a 10. La strada sarà obbligatoria. A prevederlo è una misura allo studio del governo che