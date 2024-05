Tutto sulla finale di Coppa Italia 2023-24

In archivio la mattinata di gare a Szeged (Ungheria), sede della tappa di Coppa del Mondo 2024 di Canoa velocità . Italia protagonista grazie a Gabriele Casadei e Carlo Tacchini, approdati all’atto conclusivo nel C2 500 con il secondo posto in ...

La prima, storica, finale europea in 117 anni di storia non è frutto del caso e nemmeno dell’allineamento favorevole dei pianeti. L’ Atalanta che sta vivendo il maggio più bello di sempre, in corsa per un posto Champions in campionato e con davanti ...

Atalanta tra Europa League e Coppa Italia: appuntamento con la storia - Atalanta tra Europa League e coppa italia: appuntamento con la storia - L’Atalanta ragiona così, e così il 22 giocherà la seconda finale in una settimana, la prima della sua storia in una coppa europea. Tutti a Roma, prima, perché c’è una coppa italia da vincere, ...

A2 - Antimo Martino nominato Miglior Allenatore della stagione 2023/24 - A2 - Antimo Martino nominato Miglior Allenatore della stagione 2023/24 - Ha poi guidato per quattro stagioni da capo allenatore il Basket Ravenna, in Serie A2, con una semifinale playoff ed una finale di coppa italia come risultati di rilievo. Nel 2018 è passato alla ...

Juve Salernitana, ci sarà un cambio in attacco DECISIONE presa - Juve Salernitana, ci sarà un cambio in attacco DECISIONE presa - Come rivelato da Sky Sport, Massimiliano Allegri medita di fare qualche cambio in attacco per Juve-Salernitana in vista della finale di coppa italia. Infatti, Arek Milik potrebbe avere una chance dal ...