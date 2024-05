Da due anni commentatori, analisti e politici pericolosamente vicini al Cremlino descrivono la Russia come un avversario troppo forte per l’ Ucraina , provando a vendere la sconfitta di Kyjiv come un destino ineluttabile, il negoziato a perdere come ...

Trump: "Offensiva Rafah Israeliani devono finire il lavoro" - trump: "Offensiva Rafah Israeliani devono finire il lavoro" - " Devono finire il lavoro, sono stati attaccati in modo orribile il 7 ottobre, hanno subito cose che nessuno ha mai visto ". Così Donald trump ha risposto a chi gli chiedeva, durante un'intervista con ...

Stormy Daniels, la pornostar che sfida Trump: «I veri uomini rispondono deponendo in aula» - Stormy Daniels, la pornostar che sfida trump: «I veri uomini rispondono deponendo in aula» - Un’elargizione in nero, che ha fatto finire il tycoon sotto processo a Manhattan ... perché mi vergognavo di non averlo fermato», ha detto la donna, rivelando che trump le disse anche: «Mi ricordi mia ...

Sogni e incubi americani in attesa del processo “tempesta” a Trump - Sogni e incubi americani in attesa del processo “tempesta” a trump - di Stefano Vaccara NEW YORK (ITALPRESS) - Eccoci di nuovo a Centre Street, davanti al Tribunale Downtown Manhattan, dove da tre settimane continua il proc ...