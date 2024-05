Corriere dello Sport – sirene di mercato più lontane

(Di venerdì 10 maggio 2024) 2024-05-10 13:19:27 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciodel CdS: Gli amati Ciro e Luis. Gli odiati Ciro e Luis. I migliori amici, i peggiori nemici. Residui di miti. In questa schizofrenica stagione sono passati dall’essere considerati uomini Lazio all’essere raffigurati come serpenti nell’erba. “Vado via”, entrambi l’hanno detto invocando ilin momenti diversi. Ciro a inizio stagione, Luis un mese fa. Col passare del tempo sono arrivate schiarite e ilsi è allontanato. Dall’Italia e dall’Europa non arrivano segnali, solo l’Arabia può tentarli. Ma ad oggi non ci sono indizi di assalti. Ciro e Luis stanno dimostrando che sono ancora qualcuno, che possono dare ancora qualcosa. Ecco come. Ciro Immobile: la situazione Il gol è l’elisir della vita per il ...

