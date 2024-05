Vigliotti Bei - ' la finanza è al servizio della sostenibilità'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) "Laè al". È questo il messaggiovice presidenteBanca europea per gli investimenti (Bei), Gelsomina, all'European innovation for sustainability summit organizzato da Eiis. "Sappiamo che gli investimenti insono investimenti di grandi dimensioni dove sia le risorse pubbliche sia quelle private da sole non sono sufficienti per far fronte in una maniera completa al fabbisogno, quindi lapuò svolgere un ruolo molto importante per catalizzare le risorse sui progetti che sono più sostenibili e soprattutto per introdurre nuove strumenti finanziari che possono favorire maggiori investimenti", spiega. "Vorrei sottolineare quanto sia ...