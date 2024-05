Intervista esclusiva alla vera protagonista di Baby Reindeer - l’agghiacciante serie Netflix sullo stalking Com’è andata davvero

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 10 maggio 2024) “” è ladi maggior successo in questo periodo. Racconta dell’incredibile vicenda direalmente denunciata dal suo autore, Richard Gadd. Lo sceneggiatore ne aveva fatto prima un testo teatrale e poi ha eseguito il trattamento per dirigerne la versione seriale per il colosso dello streaming. “Questa è una storia”, recita il cartello iniziale in ogni puntata. Ed è proprio così, o almeno sembra. Perché la donna denunciata da Gadd, nellasi chiama Martha Scott ed è interpretata magistralmente da una inquetante Jessica Gunning. La celebre trasmissione di Piers Morgan, “Uncensored”, è risalita alle denunce di Gadd e ha rintracciato la “” Martha. Si chiama Fiona Harvey. Ecco cos’ha detto all’anchorman.Leggi ...