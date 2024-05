Ucraina - le forze russe sfondano da nord-est verso Kharkiv | Vogliono creare una zona cuscinetto nel Paese

Ucraina - Zelensky sostituisce di nuovo il comandante delle forze speciali (Adnkronos) – Doppio ribaltone in Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky, in una fase cruciale della guerra con la Russia, sostituisce il comandante delle forze speciali per la seconda volta in pochi mesi. Il generale Serhiy Lupanchuk è stato ...

Ucraina - Zelensky sostituisce di nuovo il comandante delle forze speciali (Adnkronos) – Doppio ribaltone in Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky, in una fase cruciale della guerra con la Russia, sostituisce il comandante delle forze speciali per la seconda volta in pochi mesi. Il generale Serhiy Lupanchuk è stato ...