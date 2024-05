Chi mi ama mi voti - come è cambiata la comunicazione politica L’intervista agli autori

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 10 maggio 2024) Laè un campo che si sta rivelando da anni sempre più determinante nelle campagne elettorali, con influenze crescenti dal marketing e dallacommerciale. E’ questo il tema del libro Chi mi ama mi, scritto da Domenico Petrolo e Lorenzo Incantalupo, non a caso un comunicatore con diverse campagne elettorale alle spalle e un manager esperto nel marketing, pubblicato da Guerini e associati e uscito lo scorso 12 aprile. Nel testo si parla di alcuni dei passaggi cruciali che hanno segnato la, dalla discesa in campo di Silvio Berlusconi, al passaggio alla rete con il Movimento Cinque Stelle, passando per Matteo Renzi e con un attento sguardo all’estero. Il tutto, ascoltando la voce di alcuni dei protagonisti della ...