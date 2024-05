Federica Pellegrini guarda i video di Animal Equality e si commuove | Immagini difficili da digerire - è possibile fare scelte diverse

Venezia, 7 maggio 2024 - "Tanto <3 dal tuo vecchietto preferito": con questo messaggio in un tovagliolo, pronta per fare colazione , la divina Federica Pellegrini si è svegliata questa mattina, con la tavola imbandita con biscotti e caffellatte ...

Milano, 6 maggio 2024 – Federica Pellegrini non è mai stata una semplice nuotatrice. Divina per i suoi successi in acqua e fuori per quella capacità quasi magnetica di attrarre ed essere un’icona. Nonostante non abbia più tempi da battere, anche se ...