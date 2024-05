Pronostici Serie A - la schedina della 36ª giornata | una partita da X fissa

(Di venerdì 10 maggio 2024) Si torna in campo inA per la 36ªed è arrivato il momento anche dei. Nella prima sfida in palio tre punti importantissimi per la salvezza del Frosinone contro l’Inter. Sabato due partite: Napoli-Bologna e Milan-Cagliari. Nel lunch match di domenica Lazio-Empoli, alle 15:00 Genoa-Sassuolo e Verona-Torino. Alle 18:00 Juventus-Salernitana, in serata Atalanta-Roma. Lunedì Lecce-Udinese e Fiorentina-Monza. Ecco tutti idi CalcioWeb. ScommesseA, analisi e consigli sulle partite36ªFrosinone-Inter 1x Azzardiamo una doppia chance a favore del Frosinone. La squadra di Di Francesco è in lotta per la salvezza, i nerazzurri sono senza obiettivi. La compagine di Inzaghi potrebbe perdere altri punti dopo la sconfitta ...

